Финансовый толчок для военных: какие есть суммы выплат за подписание контракта

Есть определенные обстоятельства, при которых выплата не производится

Украинцы при подписании контракта с ВСУ имеют право на единовременную денежную помощь. Максимальный размер такой выплаты составляет около 27 тысяч гривен.

Размер помощи зависит от звания бойцов, как говорится в Министерстве обороны. Наибольшую выплату получат военные офицерского состава.

Согласно данным, военным рядового состава насчитывается 21 472 гривны, для бойцов сержанстского и страшинского состава выплачивают 24 156 гривен, а военным офицерского состава предусмотрено 26 840 гривен.

Следует заметить, что эти суммы выплачиваются сразу.

Такая денежная помощь предусмотрена для военных:

принимаемые на должности рядового состава сроком 3 года;

на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и больше;

офицерского – год и больше;

на 5 лет и более – назначении на должности сержантского, старшинского и офицерского состава по окончании ВУЗа.

"Чтобы получить помощь, нужно написать рапорт на имя командира", — отметили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве отметили, что есть случаи, в которых выплаты не производятся. Деньги не предусмотрены:

лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой – на должность сержантского и старшинского состава;

лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава.

лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какой общине военным насчитывают 20 и 24 тысяч гривен за подписание контракта.