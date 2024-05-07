Финансовый толчок для военных: какие есть суммы выплат за подписание контракта
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Есть определенные обстоятельства, при которых выплата не производится
Украинцы при подписании контракта с ВСУ имеют право на единовременную денежную помощь. Максимальный размер такой выплаты составляет около 27 тысяч гривен.
Размер помощи зависит от звания бойцов, как говорится в Министерстве обороны. Наибольшую выплату получат военные офицерского состава.
Согласно данным, военным рядового состава насчитывается 21 472 гривны, для бойцов сержанстского и страшинского состава выплачивают 24 156 гривен, а военным офицерского состава предусмотрено 26 840 гривен.
Следует заметить, что эти суммы выплачиваются сразу.
Такая денежная помощь предусмотрена для военных:
- принимаемые на должности рядового состава сроком 3 года;
- на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и больше;
- офицерского – год и больше;
- на 5 лет и более – назначении на должности сержантского, старшинского и офицерского состава по окончании ВУЗа.
"Чтобы получить помощь, нужно написать рапорт на имя командира", — отметили в Минобороны.
Кроме того, в ведомстве отметили, что есть случаи, в которых выплаты не производятся. Деньги не предусмотрены:
- лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой – на должность сержантского и старшинского состава;
- лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава.
- лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какой общине военным насчитывают 20 и 24 тысяч гривен за подписание контракта.