Укр

Финансовый толчок для военных: какие есть суммы выплат за подписание контракта

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Военная техника
Военная техника. Фото Генштаб ВСУ

Есть определенные обстоятельства, при которых выплата не производится

Украинцы при подписании контракта с ВСУ имеют право на единовременную денежную помощь. Максимальный размер такой выплаты составляет около 27 тысяч гривен.

Размер помощи зависит от звания бойцов, как говорится в Министерстве обороны. Наибольшую выплату получат военные офицерского состава.

Согласно данным, военным рядового состава насчитывается 21 472 гривны, для бойцов сержанстского и страшинского состава выплачивают 24 156 гривен, а военным офицерского состава предусмотрено 26 840 гривен.

Следует заметить, что эти суммы выплачиваются сразу.

Такая денежная помощь предусмотрена для военных:

  • принимаемые на должности рядового состава сроком 3 года;
  • на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и больше;
  • офицерского – год и больше;
  • на 5 лет и более – назначении на должности сержантского, старшинского и офицерского состава по окончании ВУЗа.

"Чтобы получить помощь, нужно написать рапорт на имя командира", — отметили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве отметили, что есть случаи, в которых выплаты не производятся. Деньги не предусмотрены:

  • лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой – на должность сержантского и старшинского состава;
  • лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава.
  • лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какой общине военным насчитывают 20 и 24 тысяч гривен за подписание контракта.

Теги:
#Выплаты #Ранение #Выплаты военным