Мобілізовані працівники отримають компенсацію: за яких умов та коли треба подати заяву

Це передбачено законом

Мобілізовані в Україні мають право на компенсацію за всі дні не використаної щорічної відпустки.

Про це мовилось під час інформаційного семінару, який на машинобудівному підприємстві провели посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області. Вони нагадали, що ці зміни були внесені до законодавства "Про відпустки" наприкінці минулого року.

Згідно з цим, працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, за їхнім бажанням та на підставі заяви виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної відпустки.

Заяву на виплату треба подати не пізніше останнього дня місяця, коли працівника було звільнено з роботи у зв’язку з призовом на військову службу. Вона нарахується за всі дні невикористаних відпусток, накопичені на дату початку служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міністерство оборони України розробило онлайн-калькулятор для військових, аби ті змогли самостійно розрахувати своє грошове забезпечення.