Тепер знатимуть заздалегіть: Міноборони запустило онлайн-калькулятор виплат для військових
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На сайті також можна дізнатись додаткову інформацію про порядок нарахувань виплат і грошових допомог у разі інвалідності чи загибелі
Українські військові і їх сім'ї можуть самостійно вираховувати їхнє грошове забезпечення залежно від видів виплат за допомогою онлайн-калькулятора.
Він працюватиме на базі сайту соціального забезпечення. Про це повідомили пресслужбі Міністерства оборони України.
Калькулятор розроблений з метою підтримки військовослужбовців та їхніх сімей, аби ті могли розраховувати грошове забезпечення згідно з основними виплатами.
Окрім цього, також можна дізнатись про порядок:
- нарахування та виплати грошового забезпечення;
- одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;
- інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 16 категорій військовослужбовців в Україні мають право на 100 тисяч гривень. Їх нараховують не тільки тим, хто бере активну участь у бойових діях.