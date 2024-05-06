Тепер знатимуть заздалегіть: Міноборони запустило онлайн-калькулятор виплат для військових

На сайті також можна дізнатись додаткову інформацію про порядок нарахувань виплат і грошових допомог у разі інвалідності чи загибелі

Українські військові і їх сім'ї можуть самостійно вираховувати їхнє грошове забезпечення залежно від видів виплат за допомогою онлайн-калькулятора.

Він працюватиме на базі сайту соціального забезпечення. Про це повідомили пресслужбі Міністерства оборони України.

Калькулятор розроблений з метою підтримки військовослужбовців та їхніх сімей, аби ті могли розраховувати грошове забезпечення згідно з основними виплатами.

Окрім цього, також можна дізнатись про порядок:

нарахування та виплати грошового забезпечення;

одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;

інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 16 категорій військовослужбовців в Україні мають право на 100 тисяч гривень. Їх нараховують не тільки тим, хто бере активну участь у бойових діях.