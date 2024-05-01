Родини загиблих воїнів отримують 60 тис грн: в якій громаді здійснюється виплата

Вона нарахується з однією метою

Сім'ї загиблих військових отримають певні виплати. Одна з таких здійснюватиметься для виготовлення пам'ятників полеглим воїнам в Івано-Франківській громаді.

Сума такого нарахування складає 60 тисяч гривень. Про це під час брифінгу розповів заступник міського голови Олександр Левицький.

За його словами, таку виплату отримають не тільки родини, чий загиблий боєць був зареєстрований в Івано-франківській громаді, а й ті, чий військовий похований на її території.

"Ми виділятимемо 60 тис. грн. Це — те, що погодили з членами сімей загиблих. Також дотепер 30 тис. грн надавала обласна влада. Жителі нашої громади, подаючи заяву до нас, зможуть отримати консультацію, як написати таке ж прохання до обласної влади. Ми погодили з тими, хто був на зустрічі з міським головою, ескізний проєкт пам'ятника: один вид, тип, розмір. Цієї суми маємо бути достатньо", – каже Левицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 4 головні речі впливають на розмір грошового забезпечення військового.