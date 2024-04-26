Сім'ям загиблих або померлих військовополонених виплатять 100 тис грн: які є умови
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Треба звернутись в Мінреінтеграції
Сім'ї, де загинув військовополонений, мають право на одноразову грошову допомогу, якщо смерть настала під час полону або протягом року після звільнення.
Розмір такого нарахування складає 100 тисяч гривень і воно здійсниться на особові рахунки. Про це пояснили у громадській організації "Юридична сотня".
На виплату 100 тисяч гривень розраховують:
- члени родини полонених (визначені Сімейним кодексом);
- їхні батьки;
- їхні утриманці.
ОГД надають у разі загибелі (смерті) особи, яка перебувала в полоні, якщо смерть настала під час полону або протягом року після звільнення і є наслідком:
- поранення;
- контузії;
- каліцтва;
- захворювання;
- нещасного випадку;
- пов’язаних з перебуванням у місцях несвободи.
Здійсненням допомоги займається Мінреінтеграції на особові рахунки отримувачів, відкритих у банках.
Особі, окрім заяви, до Мінреінтеграції також треба додати такі документи:
- копію документа, що посвідчує особу заявника;
- копію свідоцтва про смерть або копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію смерті;
- копію довідки, що підтверджує смерть внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з перебуванням у полоні;
- довідку з реквізитами особового рахунка, відкритого в банківській установі.
Фахівці зазначають, якщо в осіб є право на виплату в разі загибелі або смерті полоненого та грошову допомогу відповідно до інших законів, то нарахування відбудеться за однією з підстав за вибором.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які мінімальні та максимальні пенсії отримують сім'ї, які втратили військового-годувальника.