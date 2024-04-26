Сім'ям загиблих або померлих військовополонених виплатять 100 тис грн: які є умови

Треба звернутись в Мінреінтеграції

Сім'ї, де загинув військовополонений, мають право на одноразову грошову допомогу, якщо смерть настала під час полону або протягом року після звільнення.

Розмір такого нарахування складає 100 тисяч гривень і воно здійсниться на особові рахунки. Про це пояснили у громадській організації "Юридична сотня".

На виплату 100 тисяч гривень розраховують:

члени родини полонених (визначені Сімейним кодексом);

їхні батьки;

їхні утриманці.

ОГД надають у разі загибелі (смерті) особи, яка перебувала в полоні, якщо смерть настала під час полону або протягом року після звільнення і є наслідком:

поранення;

контузії;

каліцтва;

захворювання;

нещасного випадку;

пов’язаних з перебуванням у місцях несвободи.

Здійсненням допомоги займається Мінреінтеграції на особові рахунки отримувачів, відкритих у банках.

Особі, окрім заяви, до Мінреінтеграції також треба додати такі документи:

копію документа, що посвідчує особу заявника;

копію свідоцтва про смерть або копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію смерті;

копію довідки, що підтверджує смерть внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з перебуванням у полоні;

довідку з реквізитами особового рахунка, відкритого в банківській установі.

Фахівці зазначають, якщо в осіб є право на виплату в разі загибелі або смерті полоненого та грошову допомогу відповідно до інших законів, то нарахування відбудеться за однією з підстав за вибором.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які мінімальні та максимальні пенсії отримують сім'ї, які втратили військового-годувальника.