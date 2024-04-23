Виплати сім'ям, які втратити військового-годувальника: який максимальний та мінімальний розмір пенсії

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні виріс

Сім'ї, в яких загинув військовий, мають право на пенсію по втраті годувальника та додаткові виплати й надбавки. Мінімальний розмір пенсії складає 7800 гривень, а максимальний — 23 610 гривень.

Як пояснив начальник управлінні з питань виплат Пенсійного фонду України в області Віктор Кривчук у коментарі для Суспільного, пенсійні виплати для осіб з сім'ї загиблого бійця зросли. А от сума надбавки та доплати для кожного буде різною.

"В квітні виплата вже здійснюється. Мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника має становити не менше ніж два прожиткових мінімуми. Якщо сьогодні це 2361 гривня, ми множимо на 2 і отримуємо мінімальний розмір такої виплати", — пояснив Кравчук.

А щодо певних надбавок та доплат, то для більшості сімей, які втратити військового-годувальника, то їх розмір вираховуватиметься індивідуально.

"Якщо ми говоримо про загиблого військовослужбовця, який мав на утриманні дружину, неповнолітніх дітей — в такому випадку їм призначається пенсія в разі втрати годувальника. Розмір цієї пенсії для кожного є свій. Сказати, що в такому випадку буде стільки, але це дуже важко, бо в кожного свої окремі вихідні дані. Не може бути двох однакових заробітних плат, тривалостей стажів. Тобто є певний мінімум і є певний максимум", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовим в одній міській військовій адміністрації передбачена грошова підтримка.