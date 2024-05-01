Семьи погибших воинов получают 60 тыс грн: в каком обществе осуществляется выплата

Она начисляется с одной целью

Семьи погибших военных получат определенные выплаты. Одна из таких будет производиться для изготовления памятников павшим воинам в Ивано-Франковской общине.

Сумма такого начисления составляет 60 тысяч гривен. Об этом на брифинге рассказал заместитель городского головы Александр Левицкий.

По его словам, такую выплату получат не только семьи, чей погибший боец был зарегистрирован в Ивано-Франковской общине, но и те, чей военный похоронен на ее территории.

"Мы будем выделять 60 тысяч гривен. Это то, что согласовали с членами семей погибших. Также до сих пор 30 тыс. грн предоставляли областные власти. Жители нашей общины, подавая заявление к нам, смогут получить консультацию, как написать такую ​​же просьбу к областным властям. Мы согласовали с теми, кто был на встрече с мэром, эскизный проект памятника: один вид, тип, размер. Этой суммы должно быть достаточно", – говорит Левицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 4 главных вещи влияют на размер денежного обеспечения военного.