Мобилизированные работники получат компенсацию: при каких условиях и когда нужно подать заявление

Это предусмотрено законом

Мобилизированные в Украине имеют право на компенсацию за все дни неиспользованного ежегодного отпуска.

Об этом говорилось на информационном семинаре, который на машиностроительном предприятии провели должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области. Они напомнили, что эти изменения были внесены в законодательство "Об отпусках" в конце прошлого года.

Согласно этому работнику, призванному на военную службу по призыву во время мобилизации, по их желанию и на основании заявления выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные ими дни ежегодного отпуска.

Заявление на выплату следует подать не позднее последнего дня месяца, когда работник был уволен с работы в связи с призывом на военную службу. Она начисляется за все дни неиспользованных отпусков, скопленных на дату начала службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Министерство обороны Украины разработало онлайн-калькулятор для военных, чтобы те смогли самостоятельно рассчитать свое денежное обеспечение.