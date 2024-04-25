Зарплати деяких військових виростуть: хто отримуватиме понад 190 тис грн

Усе залежить від кількості днів виконання спеціальних завдань

Зарплати українських військових, які перебувають на передовій, можуть вирости до 190 тисяч гривень, адже в них входять грошове забезпечення, "бойові" та нещодавно введена винагорода в розмірі 70 тисяч гривень.

Як мовиться на сайті АрміяInform, ця винагорода застосовується вже з цього місяця. Вона передбачена не як заміна 100 тисяч "бойових", а як додаткова виплата.

Хто має право на нарахування та які умови

70 тисяч гривень отримають військовослужбовці Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські, якщо перебувають на передовій.

Вона передбачена для тих, хто:

безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом;

виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно;

виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих Росією територіях, а також на території ворога.

Тому, бійці, що перебувають на бойовій, отримуватимуть понад 190 тисяч гривень, адже в цю суму входить грошове забезпечення (мінімум 20 100 гривень), 100 тисяч "бойових" та 70 тисяч винагороди.

Однак, як зауважують на сайті, нарахування цієї суми залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання. Тобто до конкретного місяця ця винагорода не прив'язана і нарахують її тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з бійців щомісячно отримуватиме 6700 гривень.