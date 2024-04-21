Під особливою загрозою сім областей України: які регіони найбільш незахищені від російських атак

Щоб протистояти російському терору потрібно більше ППО

Області, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону з Росією, а також прифронтові регіони, нині є найбільш уразливими для російських атак. Захистити їх допоможе більша кількість ППО.

Про це в етері телемарафону мовив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Він перерахував всі регіони.

"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області", — сказав Євлаш.

Спікер наголосив на тому, що протистояти російському терору можна. Для цього необідно більше засобів ППО.

"Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів", — додав речник.

Варто зазначити, що останнім часом Росія чи не щоночі атакує Україну дронами-камікадзе. Також відновилися масовані атаки з застосування ракет різних типів. Окупанти нібито націлилися на енергетику, але внаслідок кожної атаки прилітає й у житлові будинки українців.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 квітня, внаслідок атаки російських окупантів у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Через удар по Дніпропетровщині того дня загинули 7 осіб, з яких двоє — діти, постраждало 35 людей.