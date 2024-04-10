Ушкоджено важливий завод росіян та "мінус" літак: нові супутникові знімки після ударів по РФ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На заводі здійснюється ремонт ракет росіян
У мережі з’явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області, на якому ремонтують російські ракети, та по аеродрому у Єйську. Зафіксовано пошкодження будівлі 711-го авіаційного заводу у місті Борисоглєбськ, а також літака РФ.
Про це пишуть "Схеми", додаючи супутникові знімки від Planet Labs. На них видно, що було пошкодженого один з корпусів на території заводу, у будівлі обвалився дах.
За даними ГУР, ушкоджено було саме виробниці потужності підприємства.
"Цей завод – єдине підприємство на території РФ, яке здійснює ремонт всієї номенклатури ракет, що знаходяться на озброєнні фронтової авіації, а також ремонт наземних засобів зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів", – пояснив у коментарі "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський.
За словами експерта, піддають ремонту росіяни типи ракет Р-73, РВВ-АЕ, Х-25 та Р-27, які, зокрема, використовують для атак по українській території вертольоти Мі-24 і Ка-52, а також винищувачі Су-24, Су-25 та Су-34.
У Єйську було ушкоджено літак
Також у мережі зʼявились фото наслідків атаки по аеродрому в Єйську 5 квітня. На них видно, що було пошкоджено російський літак Бе-200.
OSINT-аналітик MT Anderson опублікував ці супутникові знімки. Помітно, що у літака відсутня частина лівого крила, а також є сліди палива на плитах.
Раніше "Телеграф" писав, що після масштабної атаки дронів по російських аеродромах 5 квітня з'явились супутникові знімки одного з них — Морозовська. Але на них не помітно жодних масштабних руйнувань і спалених літаків. Проте на оприлюднених знімках можна побачити декілька вирв поряд з майданчиком технічного обслуговування.