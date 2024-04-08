По всій Україні оголошувалась повітряна тривога: була загроза пусків ракет

Фіксувалась ціль на Дніпро

В Україні у понеділок, 8 квітня, о 13:23 оголошено масштабну повітряну тривогу по всій території. Повідомляють про загрозу ракетного удару.

Про це пише пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові фіксують зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", — йдеться у повідомлені.

О 14:03 почався відбій тривоги по всі території України. Монітори повідомляють, що "МiГ-31К повертається на Саваслейку".

Мапа тривог станом на 14:07 8 березня

Станом на 13:30 пусків ракет не зафіксовано. Проте моніторингові чати о 13:40 писали, що фіксувалась ціль на Дніпро.

"Фіксувалась ціль на Дніпро через Харківщину. Наразі ціль не фіксується", — йдеться у повідомлені.

Мапа тривог станом на 13:25 8 квітня

Зауважимо, що літак МіГ-31К є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Нагадаємо, що вдень у Запоріжжі пролунав вибух після оголошення тривоги. У мережі повідомляли, що ворог вдарив балістичними ракетами по місту з Чаплинського району Херсонщини. За словами містян, був приліт.

Раніше "Телеграф" писав, що після атаки РФ в одному з регіонів України людей просять залишатися вдома. Було пошкоджено один із інфраструктурних об’єктів.