Вибух пролунав у Запоріжжі: раніше повідомлялося про загрозу балістики, подробиці

Інформацію підтвердив представник регіональної влади

У Запоріжжі у понеділок, 8 квітня, пролунав вибух. Це сталося після того, як оголосили повітряну тривогу у регіоні.

Інформацію підтвердив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Пост з цього приводу з'явився на його Телеграм-каналі.

"Вибух у Запоріжжі", — написав він.

Тим часом в мережі з'явився більш детальна інформація щодо обстрілу. В одному з місцевих Телеграм-каналів написали, що ворог вдарив балістичними ракетами по Запоріжжю з Чаплинського району Херсонщіни,

"На жаль, є ПРИЛІТИ балістики! Залишайтесь у укриттях! Є ще виходи із Чаплинського району", — йшлося у повідомленні.

Офіційної інформації щодо наслідків обстрілу поки немає.

Станом на 12:40 загроза зберігалася. Про відбій тривоги не повідомляли.

О 12:47 Повітряні сили повідомили, що загроза минула.

Варто зазначити, що ворог регулярно обстрілює Запоріжжя. Російські окупанти спрямовують на місто не лише балістику та ракети, а й БПЛА.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російські терористи вранці 6 квітня запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Причому про зліт бомбардувальників до цього не повідомлялося – тільки чотири літаки здійснювали передислокацію з нещодавно атакованого аеродрому "Енгельс-2" на поки що безпечну авіабазу "Оленья" біля Мурманська.