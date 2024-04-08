В Запорожье после объявления тревоги раздался мощный взрыв: подробности

Официальной информации о последствиях обстрела пока нет

В Запорожье в понедельник, 8 апреля, раздался взрыв. Это произошло после того, как объявили воздушную тревогу в регионе.

Информацию подтвердил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Пост на этот счет появился на его Телеграмм-канале.

"Взрыв в Запорожье", — написал он.

Тем временем в сети появилась более детальная информация об обстреле. В одном из местных Телеграмм-каналов написали, что враг ударил баллистическими ракетами по Запорожью из Чаплинского района Херсонщины,

"К сожалению, есть ПРИЛЕТЫ баллистики! Оставайтесь в укрытиях! Есть еще выходы из Чаплинского района", — говорилось в сообщении.

Официальной информации о последствиях обстрелов пока нет.

По состоянию на 12:40 угроза сохранялась. Об отбое тревоги не сообщали.

В 12:47 Воздушные Силы сообщили, что угроза миновала.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские террористы утром 6 апреля запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Причем о взлете бомбардировщиков до этого не сообщалось – только четыре самолета осуществляли передислокацию с недавно атакованного аэродрома "Энгельс-2" на пока безопасную авиабазу "Оленья" возле Мурманска.