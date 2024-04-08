По всей Украине объявлялась воздушная тревога: была угроза пусков ракет

Фиксировалась цель на Днепр

В Украине в понедельник, 8 апреля, в 13:23 объявлена масштабная воздушная тревога по всей территории. Сообщается об угрозе ракетного удара.

Об этом пишет пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По ее данным, военные фиксируют взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.

В 14:03 начался отбой тревоги по всем территориям Украины. Мониторы сообщают, что "МиГ-31К возвращается на Саваслейку".

Карта тревог по состоянию на 14:07 8 марта

По состоянию на 13:30 пусков ракет не зафиксировано. Однако мониторинговые чаты в 13:40 писали, что фиксировалась цель на Днепр.

"Фиксировалась цель на Днепр через Харьковщину. В настоящее время цель не фиксируется", — говорится в сообщении.

Карта тревог по состоянию на 13:25 8 апреля

Заметим, что МиГ-31К является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Напомним, что днем в Запорожье прогремел взрыв после объявления тревоги. В сети сообщалось, что враг ударил баллистическими ракетами по городу из Чаплинского района Херсонской области. По словам горожан, был прилет.

Ранее "Телеграф" писал, что после атаки РФ в одном из регионов Украины людей просят оставаться дома. Был поврежден один из инфраструктурных объектов.