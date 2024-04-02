ЗМІ про удар по Єлабузі: постраждали студенти, але непрості

Те, що всі постраждалі були студентами, вже підтвердили й пропагандисти

Під час атаки дронів на російські об’єкти в Єлабузі всі постраждалі були студентами. Їх "примусово" змушували збирати "Шахеди" для російської армії.

Про це заявляє російський опозиційний телеканал "Дождь". У матеріалі зазначається, що ще рік тому в мережі вийшло одразу кілька розслідувань про те, що студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" з 15 років нібито масово залучають до збірки "Шахедів". За відмову від роботи студентам загрожують відрахуванням.

"За роботу студенти отримують 30-40 тисяч на місяць. При цьому працювати їм доводиться цілодобово — іноді без перерв на відпочинок та їжу", — йдеться у повідомленні.

Більше того, стверджується, що учням не можна розголошувати інформацію про виробництво — "такий пункт прописаний у їхньому договорі про навчання". За його порушення студента можуть зобов’язати виплатити коледжу штраф 1,5-2 млн рублів. На початку 2023 року двоє студентів цього коледжу вчиняли суїцид, проте не вказується, чи це пов’язано з цими примусами.

Те, що всі постраждалі були студентами, підтвердили й пропагандисти.

Роком раніше гендиректор "Алабуги" навіть засвітив те, як відбувається виробництво дронів.

Довідково: зараз кількість постраждалих під час ударів по Алабузі становить 12 осіб.

Нагадаємо, що всі подробиці ранкової атаки на Татарстан, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.