У кількох регіонах України після масованого ракетного удару пролунала нова повітряна тривога: що відомо
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Під загрозою дві області
В Україні після масованого ракетного удару у четвер, 21 березня, пролунала нова повітряна тривога. Її запровадили о 13:01 кількох регіонах у зв’язку із загрозою балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Київська та Чернігівська області — ракетна небезпека", — йдеться в повідомленні.
"Загроза балістики для Київщини, Чернігівщини з півночі", — пишуть моніторингові канали.
Деякі телеграм-канали повідомили, що працює РЕБ.
Станом на 13.10 у цих регіонах пролунали відбої повітряної тривоги. Відомо, що у напрямку Київщини було зафіксовано надшвидку повітряну мету, але, на щастя, влучань немає.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія може готувати масований ракетний обстріл України. Аналітики звернули увагу на знімки аеродрому "Дягілєво" в Рязанській області. За останні дні там побільшало стратегічної авіації.