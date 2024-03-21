У кількох регіонах України після масованого ракетного удару пролунала нова повітряна тривога: що відомо

Під загрозою дві області

В Україні після масованого ракетного удару у четвер, 21 березня, пролунала нова повітряна тривога. Її запровадили о 13:01 кількох регіонах у зв’язку із загрозою балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Київська та Чернігівська області — ракетна небезпека", — йдеться в повідомленні.

"Загроза балістики для Київщини, Чернігівщини з півночі", — пишуть моніторингові канали.

Деякі телеграм-канали повідомили, що працює РЕБ.

Станом на 13.10 у цих регіонах пролунали відбої повітряної тривоги. Відомо, що у напрямку Київщини було зафіксовано надшвидку повітряну мету, але, на щастя, влучань немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія може готувати масований ракетний обстріл України. Аналітики звернули увагу на знімки аеродрому "Дягілєво" в Рязанській області. За останні дні там побільшало стратегічної авіації.