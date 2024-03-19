В Україні масштабна повітряна тривога: є загроза ракетного удару, що відомо
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Політ винищувача був тренувальним, але все ж таки вибухи пролунали
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, почервоніли всі області. З аеродрому "Саваслійка" Нижегородської області злетів МіГ-31К.
Про загрозу попередили у Повітряних силах. Літаки-винищувачі МіГ-31К можуть нести ракети Х-47М "Кинджал".
17:17 Повторні вибухи в Миколаєві. Вони не пов'язані з ворожими атаками, повідомляють місцеві Телеграм-канали.
17:05 "Почервоніли" Миколаївська та Херсонська область через загрозу балістики з півдня. Місцеві канали пишуть про вибухи у Миколаєві.
16:59 На сході зафіксовано активність ворожої авіації, повідомляють Повітряні сили. Є небезпека для Харківської, Донецької та Запорізької областей.
16:55 Повітряні сили України повідомляють, що червоний рівень небезпеки залишається для Кіровоградської та Одеської областей. Загроза дронів.
16:52 Відбій масштабної повітряної тривоги у всій країні. Небо над Україною чисте, повідомляють моніторингові канали.
16:32 Телеграм-канал "єРадар" пише про ракету на Харківщині. За кілька хвилин місцеві Телеграми-канали повідомили про вибухи. За попередньою інформацією, у бік Харкова летіла ракета Х-59, "єРадар" інформує про обстріл С-300.
16:25 Пусків не було зафіксовано, повідомляє журналіст Андрій Смолій. МіГ виконує тренувальний політ. Якщо нічого не зміниться, повітряна тривога триватиме до 16.40-17.00.
16:08 Зліт одного винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". По всій території України оголошено повітряну тривогу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія може готувати масований ракетний обстріл України. Аналітики звернули увагу на знімки аеродрому "Дягілєво" в Рязанській області. За останні дні там побільшало стратегічної авіації.