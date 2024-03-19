В Україні масштабна повітряна тривога: є загроза ракетного удару, що відомо

Політ винищувача був тренувальним, але все ж таки вибухи пролунали

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, почервоніли всі області. З аеродрому "Саваслійка" Нижегородської області злетів МіГ-31К.

Про загрозу попередили у Повітряних силах. Літаки-винищувачі МіГ-31К можуть нести ракети Х-47М "Кинджал".

17:17 Повторні вибухи в Миколаєві. Вони не пов'язані з ворожими атаками, повідомляють місцеві Телеграм-канали.

17:05 "Почервоніли" Миколаївська та Херсонська область через загрозу балістики з півдня. Місцеві канали пишуть про вибухи у Миколаєві.

16:59 На сході зафіксовано активність ворожої авіації, повідомляють Повітряні сили. Є небезпека для Харківської, Донецької та Запорізької областей.

16:55 Повітряні сили України повідомляють, що червоний рівень небезпеки залишається для Кіровоградської та Одеської областей. Загроза дронів.

16:52 Відбій масштабної повітряної тривоги у всій країні. Небо над Україною чисте, повідомляють моніторингові канали.

16:32 Телеграм-канал "єРадар" пише про ракету на Харківщині. За кілька хвилин місцеві Телеграми-канали повідомили про вибухи. За попередньою інформацією, у бік Харкова летіла ракета Х-59, "єРадар" інформує про обстріл С-300.

16:25 Пусків не було зафіксовано, повідомляє журналіст Андрій Смолій. МіГ виконує тренувальний політ. Якщо нічого не зміниться, повітряна тривога триватиме до 16.40-17.00.

16:08 Зліт одного винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". По всій території України оголошено повітряну тривогу.

Винищувач може запустити "Кинджал"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія може готувати масований ракетний обстріл України. Аналітики звернули увагу на знімки аеродрому "Дягілєво" в Рязанській області. За останні дні там побільшало стратегічної авіації.