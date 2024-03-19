В Украине масштабная воздушная тревога: есть угроза ракетного удара, что известно

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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, покраснели все области. С аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области взлетел МиГ-31К.

Об угрозе предупредили в Воздушных силах. Самолеты МиГ-31К могут нести ракеты Х-47М "Кинжал".

16:25 Пусков зафиксировано не было, сообщает журналист Андрей Смолий. МиГ выполняет тренировочный полет. Если ничего не изменится, воздушная тревога продлится до 16:40-17:00.

16:08 Взлет одного истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Истребитель может запустить "Кинжал"

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