В Україні повітряна тривога, є загроза ракетного удару: подробиці

У кількох областях України вдень 20 березня оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування ракет із балістичною польотною траєкторією.

Про загрозу попередили у Повітряних силах.

12:58 У Харкові чутно вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

12:54 Повідомляється про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.

12:47 Відбій загрози в Київській та Черкаській областях.

12:43 Тривогу оголошено в Дніпропетровській області.

12:38 Тривогу також оголосили у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. У Повітряних силах попередили, що це пов’язано з активністю ворожої тактичної авіації на Північному Сході. Загроза застосування КАР/КАБ.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 12:40

12:22 Повітряна тривога була оголошена на Київщині та Черкащині. У моніторингових каналах пишуть, що для цих областей є загроза застосування ракет із балістичною польотною траєкторією.

Повітряна тривога

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія може готувати масований ракетний обстріл України. Аналітики звернули увагу на знімки аеродрому "Дягілєво" в Рязанській області. За останні дні там побільшало стратегічної авіації.