В Україні масштабна повітряна тривога: всі подробиці

У РФ було зафіксовано зліт МіГ-31К

На всій території України оголошено сигнал повітряної тривоги. Є загроза ракетного обстрілу.

У моніторингових каналах зазначають, що тривога пов’язана зі злетом ворожого МІГ-31К. Він є носієм ракет "Кинджал", які летять з великою швидкістю і ППО має вкрай мало часу, щоб ліквідувати їх.

"Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", — зазначили у Повітряних силах.

У зв’язку з загрозою всіх просять перебувати в укритті до відповідного розпорядження.

О 16:12 по областях почалися відбої. Зазначимо, що за цей час, на щастя, ворог не завдав ударів по жодній області. "Червоними" на карті тривог залишаються Запорізька, Луганська, Донецька області та тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вдень 17 березня російські загарбники завдали ударів по Миколаєву. Під час обстрілу вони використовували дві ракети "Іскандер-М". Внаслідок ворожої атаки у місті загинула одна людина. Ще дев’ятеро людей отримали поранення.