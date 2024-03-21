В нескольких регионах Украины после массированного ракетного удара прозвучала новая воздушная тревога: что известно

Под угрозой две области

В Украине после массированного ракетного удара в четверг, 21 марта, прозвучала новая воздушная тревога. Ее ввели в 13:01 нескольких регионах в связи с угрозой баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Киевская и Черниговская области — ракетна опасность", — говорится в сообщении.

"Угроза баллистики для Киевщины, Черниговщины с севера", — пишут мониторинговые каналы.

Некоторые телеграмм-каналы сообщили, что работает РЭБ.

По состоянию на 13:10 в этих регионах прозвучали отбои воздушной тревоги. Известно, что в направлении Киевщины была зафиксирована сверхбыстрая воздушная цель, но, к счастью, попаданий нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия может готовить массированный ракетный обстрел Украины. Аналитики обратили внимание на снимки аэродрома "Дягилево" в Рязанской области. За последние дни там стало больше стратегической авиации.