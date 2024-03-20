Росіяни вдарили вночі по Дніпропетровщині: серед постраждалих — ціла родина

Постраждалі отримали поранення різного ступеня тяжкості

Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину, унаслідок чого постраждала ціла родина. Вибухи лунали у Синельниківському районі.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зазначається, що постраждало пʼятеро людей.

"Від ворожої атаки, попередньо, постраждали 5 людей. З-поміж них ціла родина, будинок якої потрощили окупанти", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у стані середньої тяжкості 12 та 19-річні брат з сестрою, а також їхній 57-річний батько. Сильніші травми отримала 47-річна жінка, її стан медики оцінюють як важкий. Усі четверо, за повідомлення Дніпропетровської ОВА, зараз перебувають у лікарні.

На території, яку обстріляли росіяни, пошкоджені оселі.

Нагадаємо, що вдень у неділю, 17 березня, під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи. У місті були зафіксовані руйнування. Серед мирних громадян були постраждалі. Російські терористи своєю новою атакою на Миколаїв хотіли повторити свій злочин в Одесі. Вони використовували ту саму тактику. За даними ЗСУ, окупанти використали для цієї атаки дві ракети "Іскандер-М". Запуск було здійснено з Криму.

Раніше "Телеграф" писав, що наш фотокореспондент Ян Доброносов побував на місці трагедії в Одесі і показав, як виглядало місце атаки РФ.