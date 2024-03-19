Сумщину намагаються спалити до руїн: Зеленський пояснив, як захистити багатостраждальний регіон

Росія скинула 200 бомб лише у березні

Поступове знищення росіянами Сумської області є очевидним прикладом того, чому Україні потрібно допомогти посилити ППО. Адже лише за березень поточного року туди було скинуто близько 200 російських авіабомб.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, окрім обстрілів та авіаційних ударів росіяни також намагаються туди завести свої диверсійні групи.

"Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн. Тільки з початку цього березня і до сьогодні російська авіація скинула тільки на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб. Прямо по селах, містах, цивільній інфраструктурі", — сказав він.

Зеленський додав, що Україна потребує посилення можливостей ППО таким чином, щоб унеможливити російський терор. І це стосується не лише Сумської області, а й інших прикордонних районів.

"Важливо, щоб великі країни, які мають необхідну зброю, справді були більшими у захисті життя – не тримали цю зброю десь там, на складах чи зберіганні, а щоб "петріоти" та все інше реально працювало для порятунку життів людей", — наголосив Глава держави.

Як повідомлялося раніше, днями влада оголосила про масову евакуацію мирних жителів кількох громад у Сумській області.