В Україні масштабна повітряна тривога: є загроза обстрілу (оновлено)

Усіх просять перебувати у укритті до відповідного розпорядження

У п’ятницю, 15 березня, на всій території України оголошено сигнал повітряної тривоги. Є загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України. Зазначається, що на сполох оголосили після зльоту МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Вони летять з великою швидкістю і ППО має вкрай мало часу, щоб ліквідувати їх.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Усіх просять перебувати у укритті до відповідного розпорядження.

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О 14:17 по областях розпочався відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що вдень 15 березня російські окупанти здійснили ракетний удар по Одесі. Атака була здійснена по курортному району. В результаті було пошкоджено приватні будинки.

Відомо про 14 загиблих та 46 постраждалих. Загиблими, зокрема, є фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце події.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер сказав, що 16 березня в Одесі та області буде оголошено жалобу.