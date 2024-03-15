В Україні масштабна повітряна тривога: є загроза обстрілу (оновлено)
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Усіх просять перебувати у укритті до відповідного розпорядження
У п’ятницю, 15 березня, на всій території України оголошено сигнал повітряної тривоги. Є загроза ракетного обстрілу.
Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України. Зазначається, що на сполох оголосили після зльоту МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Вони летять з великою швидкістю і ППО має вкрай мало часу, щоб ліквідувати їх.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.
Усіх просять перебувати у укритті до відповідного розпорядження.
Оновлено:
О 14:17 по областях розпочався відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що вдень 15 березня російські окупанти здійснили ракетний удар по Одесі. Атака була здійснена по курортному району. В результаті було пошкоджено приватні будинки.
Відомо про 14 загиблих та 46 постраждалих. Загиблими, зокрема, є фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце події.
Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер сказав, що 16 березня в Одесі та області буде оголошено жалобу.