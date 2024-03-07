Перше знищення росіянами HIMARS: справа вимагає термінового розслідування

В історії зі "знищенням" HIMARS дуже багато незрозумілих моментів

Перший за півтора року інцидент зі знищенням російськими терористами реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS потребує детального розслідування. Особливо через те, що відео нібито знищення установки з'явилося у мережі.

Про це сказав секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі "Свобода.Live". На його думку, щоб на установку навелася ракета "Іскандер", потрібно дуже багато часу.

"Нехай спеціалісти розслідують, чому так сталося, – звичайно, HIMARS із тилу стріляв, і ми бачимо, що розвідка противника працює на те, щоб виявити зараз HIMARS. Коли ось так літають і його "змальовують" – є там звичайні засоби, навіть на нашому, на тактичному іноді рівні, на оперативному рівні, і ти бачиш, що над тобою літає. Тому тут потрібно взагалі розбиратися, хто забезпечував ППО, хто забезпечував повітряну безпеку", – сказав він.

Костенко також зазначив, що на рівні командира взводу та роти в українській армії є планшети, які у реальному часі показують переміщення російських безпілотників у повітрі. Такі планшети повинні бути на рівні кожного командира машини HIMARS – щоб командир розрахунку також розумів обстановку навкруги.

Як писав "Телеграф", 5 березня з'явилась інформація, що росіянам нібито вдалося знищити перший український HIMARS, який Силам оборони передали США. До того вони два роки безуспішно намагалися це зробити.

Також нещодавно з’явилися перші підтвердження про те, що армії РФ вдалося пошкодити перші два HIMARS. Вони вирушили на ремонт у США.