Зеленський прокоментував ракетний удар по Одесі під час його зустрічі з прем’єром Греції

Росіянам все одно куди бити

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський ракетний удар по Одесі, який відбувся під час його зустрічі з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. На жаль, внаслідок нього є загиблі.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції із грецьким прем’єром. Український лідер не прокоментував заяви, які з’являлися у ЗМІ щодо того, що ціллю росіян нібито був саме його кортеж. Однак заявив, що бачив разом з прем’єром цей удар.

"Ви бачите з ким ми маємо справу. Їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Знаю, що є загиблі і поранені. Їм все одно військові це чи цивільні… Є гості міжнародні… Цим людям все одно. Вони або збожеволіли, або повністю не контролюють, що їхня терористична армія робить", — сказав Зеленський.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс також прокоментував ракетний удар по Одесі.

"Президент Зеленський та його штаб нам показував і пояснював значення порту. Вже наприкінці ми почули звук сирен та вибухи, які були дуже близькі від нас. Ми не встигли піти у захищене місце, це дуже вражаючий досвід", — сказав Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, що під час зустрічі із прем’єр-міністром Греції президент України відвідав зруйнований житловий будинок, який російські солдати зруйнували під час обстрілу Одеси 2 березня. Загалом загинули 12 людей, з яких п’ятеро дітей. Також стверджується, що вони відвідали одеський порт та Спасо-Преображенський собор, щоб дізнатися про поточні реставраційні роботи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог атакував Одесу також у ніч проти 6 березня. По місту вдарили іранськими дронами "Шахед", але сили ППО змогли збити 18 з них.