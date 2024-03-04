Київ уже не по зубах? Медведєв виступив із промовою "України немає", але зганьбився (відео)

Медведєв назвав "неможливими" мирні переговори із діючою владою України

Російські кордони не закінчуються ніде. Такі слова російського диктатора Володимира Путіна повторив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Він наголосив на тому, що Україна є безумовною частиною Росії. Відео із черговою заявою представника кремлівської влади розповсюдили Телеграм-канали.

"Україна — це не Росія. Ось ця концепція має зникнути назавжди. Україна — це безумовно Росія", — заявив заступник голови Ради безпеки РФ.

Сказав він це на фоні карти, де більшу частину України зображено як територію РФ, а західні регіони — як Польща та Румунія. При цьому Київ на карті забарвлений кольорами українського національного прапора.

До того ж, Дмитро Медведєв показав публіці колаж з мемів про західних лідерів, де вони зображені в безглуздих образах. І назвав "неможливими" мирні переговори із діючою владою України.

За його словами, з новою владою переговори будуть можливі у разі визнання російськими територій, які захопили РФ.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на чергову заяву російського урядовця. Люди почали масово писати про те, що Медведєв психічно хворий і жартувати на його адресу: "Знову від санітарів втік, назад його в дурку заберіть"; "У мене завжди настрій підніметься, коли бачу цього клоуна і чую дичину його".

Були й ті, хто наголосив на тому, що більшість росіян поділяє думку політика: "Страшен не цей недоросток, страшно що йому опладують інші і таких у рішці 80%".

Окрім іншого, люди звернули увагу, що на карті, де РФ зобразила свої апетити щодо українських земель, Київ залишається українським: "Ахах, а Київ не можуть взяти слабаки)))".

У мережі також звернули увагу і на інші дива, зображені на карті за спиною Дмитра Медведєва. Так, блогер Роман Шрайк зазначив, що Придністров'я відзначено як частину Молдови. А "російські" міста підписані "Kharkiv, Chernihiv, Dnipro, Kropyvnitsky". "А чому Медведєв вирішив віддати Вінницю Румунії, без денатурату не зрозумієш", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що в ЄС висловилися з приводу заяви Медведєва про Київ та Одесу.