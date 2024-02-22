Медведєв знову пригрозив "ядеркою", анонсував похід "на Київ" і висловився про Одесу

Чергова шалена заява прокремлівського політика

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що київський режим має бути знищений. Він передбачив, що рано чи пізно російська армія зможе захопити українську столицю.

Згадав політик і про ядерну зброю, заявивши, що загроза застосування є цілком реальною. В інтерв’ю журналістам Медведєв сказав, що потрібно зробити все, щоб уникнути цього сценарію.

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Медведєв пригрозив ядерною зброєю

Російський політик вважає, що загроза застосування зброї масового знищення зараз є цілком реальною. Тому варто над цим замислитись.

"Це не нагнітання пристрастей. Це просто привід задуматися про те, де ми", — сказав Медведєв.

Зазначимо, що погрози застосування ядерної зброї з Кремля звучать ще з початку повномасштабної війни. Це цинічно називають "захистом російських інтересів".

Заяви про захоплення Києва та Одеси

Російські війська таки зможуть окупувати українську столицю, вважає Медведєв. Це може виявитися необхідним "для досягнення цілей спецоперації ". Він також заявив про необхідність знищити "київський режим".

"Київський режим має бути знищений, його не повинно залишитися на білому світі", — заявив політик.

Висловився Медведєв і про Одесу. Він назвав її російським містом та закликав "повернутися додому".

"Через історію міста, того, які там люди живуть, якою мовою говорять, це наше російське, російське місто… Одеса, повертайся додому, ми зачекалися на Одесу в РФ", ― розмріявся Медведєв.

"Перевиховання ждунів" у Сибіру

Заступник голови Ради безпеки РФ висловився і про тих українців, які чекають на ВСУ. Вони шкодять російській державі, тому їх варто перевиховувати, вважає політик.

"Якщо це люди, які шкодять Росії, їх треба викривати та карати, відправляти до Сибіру", — заявив Медведєв.

Зазначимо, що цей політик регулярно загрожує Україні та її партнерам. У середині січня Медведєв пригрозив війною Великобританії. Це станеться, якщо країна розмістить військовий контингент на території України. Заява прозвучала під час візиту британського міністра Ріші Сунака до Києва.

Не більш приємно Медведєв висловився про французів. Він назвав їх "жабниками" і "виродками". Його емоційне висловлювання було пов'язано з обстрілом Бєлгорода.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін подарував ікону Повітряним силам РФ. Це сталося на тлі втрати 7 літаків за тиждень.