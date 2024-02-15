"Повинні були почати раніше": російський диктатор Путін видав чергову нацистську заяву

Путін видав чергову заяву, яка добре розкриває нацистську сутність російського режиму

Росія повинна шкодувати тільки про те, що не атакувала Україну раніше, ніж у 2022 році, заявив російський диктатор Володимир Путін. Більше російський терористичний режим ні про що не шкодує.

Свою нацистську заяву диктатор зробив в інтерв'ю, яке дав одному з придворних пропагандистів. Той зробив основою для свого інтерв'ю провальне спілкування диктатора з американським пропагандистом Такером Карлсоном.

"Безпосереднім тригером послугувала повна відмова української влади від виконання мінських угод… Ми війну не починали, а тільки намагаємося її припинити. На першому етапі ми намагалися це зробити за допомогою мирних засобів, мінських угод. Як з'ясувалося, нас і тут водили за ніс. Єдине, про що ми можемо шкодувати, – це про те, що не почали наших активних дій раніше, вважаючи, що ми маємо справу з порядними людьми", – видав Путін чергову порцію маячні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ході інтерв’ю Путін відповів Карлсону, чи вдалося йому "досягти цілей війни", яку він розв’язав проти України.

В інтерв’ю Путін не забув "порозмахувати ядерним кийком". Після закінчення розмови з диктатором Карлсон сказав: "Подобається це комусь чи ні, Путін почне ядерну війну через Крим, якщо буде потрібно".

Під час інтерв'ю Путін заявив, що його у 2022 році нібито надурили з переговорами. Також Путін наговорив багато псевдоісторичної маячні – він влаштував американцю "історичний екскурс" на майже півгодини та навіть приніс із собою папку, де нібито були листи Богдана Хмельницького.