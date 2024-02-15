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"Повинні були почати раніше": російський диктатор Путін видав чергову нацистську заяву

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Диктатор знову наговорив відбірної маячні Новина оновлена 15 лютого 2024, 03:32
Диктатор знову наговорив відбірної маячні. Фото Відкриті джерела

Путін видав чергову заяву, яка добре розкриває нацистську сутність російського режиму

Росія повинна шкодувати тільки про те, що не атакувала Україну раніше, ніж у 2022 році, заявив російський диктатор Володимир Путін. Більше російський терористичний режим ні про що не шкодує.

Свою нацистську заяву диктатор зробив в інтерв'ю, яке дав одному з придворних пропагандистів. Той зробив основою для свого інтерв'ю провальне спілкування диктатора з американським пропагандистом Такером Карлсоном.

"Безпосереднім тригером послугувала повна відмова української влади від виконання мінських угод… Ми війну не починали, а тільки намагаємося її припинити. На першому етапі ми намагалися це зробити за допомогою мирних засобів, мінських угод. Як з'ясувалося, нас і тут водили за ніс. Єдине, про що ми можемо шкодувати, – це про те, що не почали наших активних дій раніше, вважаючи, що ми маємо справу з порядними людьми", – видав Путін чергову порцію маячні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ході інтерв’ю Путін відповів Карлсону, чи вдалося йому "досягти цілей війни", яку він розв’язав проти України.

В інтерв’ю Путін не забув "порозмахувати ядерним кийком". Після закінчення розмови з диктатором Карлсон сказав: "Подобається це комусь чи ні, Путін почне ядерну війну через Крим, якщо буде потрібно".

Під час інтерв'ю Путін заявив, що його у 2022 році нібито надурили з переговорами. Також Путін наговорив багато псевдоісторичної маячні – він влаштував американцю "історичний екскурс" на майже півгодини та навіть приніс із собою папку, де нібито були листи Богдана Хмельницького.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін