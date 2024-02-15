"Должны были начать раньше": российский диктатор Путин выдал очередное нацистское заявление

Путин издал очередное заявление, хорошо раскрывающее нацистскую сущность российского режима

Россия должна сожалеть только о том, что не атаковала Украину раньше, чем в 2022 году, заявил российский диктатор Владимир Путин. Больше российский террористический режим ни о чем не жалеет.

Свое нацистское заявление диктатор сделал в интервью, которое дал одному из придворных пропагандистов. А тот сделал основой для своего интервью провальное общение диктатора с американским пропагандистом Такером Карлсоном.

"Непосредственным триггером послужил полный отказ украинской власти от выполнения минских соглашений… Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, минских соглашений. Как выяснилось, нас и здесь водили за нос. Единственное, о чем мы можем жалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, считая, что мы имеем дело с порядочными людьми", — выдал Путин очередную порцию бреда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе интервью Путин ответил Карлсону, удалось ли ему "достичь целей войны", которую он развязал против Украины.

В интервью Путин не забыл "поразмахивать ядерной дубинкой". После окончания разговора с диктатором Карлсон сказал: "Нравится это кому-то или нет, Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если потребуется".

Во время интервью Путин заявил, что его в 2022 году якобы обманули с переговорами. Также Путин наговорил много псевдоисторического бреда – он устроил американцу "исторический экскурс" почти на полчаса и даже принес с собой папку, где якобы были письма Богдана Хмельницкого.