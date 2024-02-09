Снова пугает "ядеркой": Карлсон назвал условие применения Путиным ядерного оружия

Ничего удивительного здесь нет – ядерные пугалки Путина уже привычное дело

Российский диктатор Владимир Путин пойдет на применение ядерного оружия, чтобы не дать украинской армии освободить Крым. Вроде бы это должно помочь России удержать оккупированный полуостров, а Кремль якобы готов развязать для "защиты своей территории" ядерную войну во всем мире.

Об этом говорится в интервью, которое диктатор дал американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Сам Карлсон заявил о ядерном оружии уже после того, как интервью закончилось.

"Нравится это кому-то или нет, Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если потребуется", – сказал пропагандист.

Впрочем, в таком заявлении нет ничего удивительного. Во-первых, ядерные страшилки можно услышать из уст Путина и известного российского алкоголика Дмитрия Медведева с регулярностью. Во-вторых, Путин рассматривает применение ядерного оружия в Украине как вполне реальный вариант. Потому что в военной стратегии россиян ядерное оружие – это способ победить там, где оказались некомпетентными обычные вооруженные силы.

Напомним, "Телеграф" собрал основные заявления российского диктатора во время интервью пропагандисту Карлсону.

Отметим, что президент России не давал личные интервью с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Хотя желающих было немало, многочисленные запросы журналистов на разговор с Путиным не удовлетворялись.

Во время интервью Путин заявил, что его в 2022 году якобы обманули с переговорами. Также Путин наговорил много псевдоисторического бреда – он устроил американцу "исторический экскурс" почти на полчаса и даже принес с собой папку, где якобы были письма Богдана Хмельницкого.