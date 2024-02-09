Знову лякає "ядеркою": Карлсон назвав умову застосування Путіним ядерної зброї

Нічого дивного тут немає – ядерні лякалки Путіна вже звична справа

Російський диктатор Володимир Путін піде на застосування ядерної зброї, щоб не дати українській армії звільнити Крим. Нібито це повинно допомогти Росії утримати окупований півострів, а Кремль нібито готовий розв'язати для "захисту своєї території" ядерну війну у всьому світі.

Про це йдеться в інтерв'ю, яке диктатор дав американському пропагандисту Такеру Карлсону. Сам Карлсон заявив про ядерну зброю вже після того, як інтерв'ю скінчилося.

"Подобається це комусь, або ні, Путін почне ядерну війну через Крим, якщо буде потрібно", – сказав пропагандист.

Втім, у такій заяві немає нічого дивного. По-перше, ядерні лякалки можна почути з вуст Путіна та відомого російського алкоголіка Дмитра Медведева із регулярністю. По-друге, Путін розглядає застосування ядерної зброї в Україні, як цілком реальний варіант. Тому що у військовій стратегії росіян ядерна зброя – це спосіб здобути перемогу там, де виявилися некомпетентними звичайні збройні сили.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав основні заяви російського диктатора під час інтерв'ю пропагандисту Карлсону.

Зауважимо, що президент Росії не давав особистих інтервʼю з початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Хоча охочих було чимало, проте численні запити журналістів на розмову з Путіним не задовільнялись.

Під час інтерв'ю Путін заявив, що його у 2022 році нібито надурили з переговорами. Також Путін наговорив багато псевдоісторичної маячні – він влаштував американцю "історичний екскурс" на майже півгодини та навіть приніс із собою папку, де нібито були листи Богдана Хмельницького.