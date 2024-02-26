"Як ми можемо відпустити?": путінський рупор зробив зізнання щодо вбивства пілота Кузьмінова

Відповідне наративи озвучили на російському держканалі

Російська пропагандистська машина визнала відповідальність РФ за позасудову розправу над льотчиком Максимом Кузьміновим, який викрав у РФ гелікоптер Мі-8 для України. На пропутінських телеканалах вийшла ціла низка відповідних сюжетів.

Про це повідомляє російський опозиційний канал "Можемо пояснити". Наголошується, що розправу над Кузьміновим пропаганда в один голос називає виконанням наказу.

Так, наприклад, програма "Вєсті нєдєлі" з пропагандистом Дмитром Кисельовим присвятила великий сюжет колишньому російському льотчику Максиму Кузьмінову, вбитому в Іспанії. У 10-хвилинному відео держканал фактично визнає, що за його усуненням стоїть Росія.

"Собаці — собача смерть" — такий заголовок спочатку носив анонс сюжету про вбивство Кузьмінова. Саме так раніше коментував це заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв. Але при виході "Вєстєй нєдєді" на інший часовий пояс з’явився інший заголовок: "По заслугах!". "Хотів солодкого життя, а отримав шість куль", — зловтішається Кисельов.

"Журналісти" Кисельова у своєму сюжеті називають Кузьмінова "зрадником" та "іудою". Автор Сергій Зенін продемонстрував архівні інтерв’ю з кількома офіцерами спецназу головного розвідуправління РФ, яке вони дали одразу після втечі Кузьмінова. Їхні обличчя були закриті. Один із них заявив кореспондентові: "А як ми можемо таке відпустити? Ми по-любому покараємо". Сам Зенін доповнив ці слова: "Влітку минулого року про майбутнє Кузьмінова говорили впевнено — наказ отримано, а його виконання — питання часу".

Операція "Синиця"

У серпні 2023 року військова розвідка України разом із департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції провела унікальну операцію під кодовою назвою "Синиця" із захоплення російського вертольота Мі-8. Тоді російський пілот Максим Кузьмінов, завербований українськими спецслужбами, фактично викрав та зміг доставити в Україну ворожий гелікоптер Мі-8 через лінію фронту безпечним коридором. Після цього він мав отримати безпеку та винагороду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Телеграф" побував на місці вбивства російського пілота Кузьмінова в Іспанії.