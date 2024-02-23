Фальшиві документи дала не Україна: нові деталі історії з убивством пілота Кузьмінова

Іспанські правоохоронці засекретили розслідування

Російського пілота Максима Кузьмінова, убитого в іспанській провінції Аліканте, підробленими документами забезпечила сама влада Іспанії. Проте він не отримав захисту.

Про це пише іспанське видання El Pais. Водночас видання не уточнює про які документи йдеться. "Монклоа (резиденція прем'єра Іспанії. — Ред. ) надала йому фальшиві документи, але не захист", — йдеться у статті.

Джерела El Pais в уряді Іспанії повідомили, що Кузьмінов сам вирішив оселитися в Аліканте, де за останніми даними муніципального обліку разом проживає 1200 українців і 800 росіян. Він вирішив оселитися в будинку в Ла-Кала, житловому районі, розташованому на північній околиці Вільяхойоси.

"Попри те, що біля його будинку було повно закладів, що спеціалізуються на східних продуктах, Кузьмінов волів відвідувати ті, яку здебільшого відвідують іспанці, можливо, щоб його не впізнали. Військовий утікач зазвичай ні з ким не спілкувався", — підкреслює видання.

Також зазначається, що його вбивство розслідується Громадянською гвардією в умовах суворої таємниці, встановленої Слідчим судом 3 муніципалітету Аліканте. Видання підкреслює, в остаточному сценарії історії з убивством ще є багато прогалин.

Нагадаємо, що ввечері 19 лютого з’явилася інформація про загибель російського пілота, який перегнав в Україну ворожий гелікоптер Мі-8. Про це почали масово писати в пресі Іспанії, де, як з’ясувалося, і жив Максим Кузьмінов. У ЗМІ повідомляли про те, що його застрелили та переїхали власною машиною.

Перші результати розслідування іспанської Громадянської гвардії вказують на те, що вбивство виконала "група професіоналів, які діяли з акуратністю та точністю, властивою небагатьом". Згодом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кузьмінов жив у країні за документами прикриття, виданими Україною.