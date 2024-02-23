Російські терористи атакували Дніпро: у місті чутно вибухи

Після серії вибухів у місті почалася пожежа

Росіяни вночі 23 лютого атакували Дніпро ударними безпілотниками. У місті чутно сильні вибухи, в тому числі відпрацювання протиповітряної оборони по безпілотниках, атака на місто йде з кількох сторін.

Про це пишуть місцеві та моніторингові канали. Російсько-іранські ударні безпілотники, за даними моніторингу, активно знищуються мобільними групами ППО.

Втім, за повідомленням місцевих каналів, після серії вибухів у місті почалася сильна пожежа. Що горить та чому – поки що не повідомляється, оскільки офіційних коментарів від влади ще не було.

"Сильна пожежа в одному з районів міста після серії вибухів!", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що за кілька годин до цього російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками, а також ракетами Х-22, які запустила група стратегічних літаків Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. У місті було чутно сильні вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти вівторка, 20 лютого, росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Українська ППО приземлила "шахеди" у Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Сили ППО збили всі 23 дрони, випущені Україною, проте не обійшлося без руйнувань і постраждалих.