Нічна атака по Україні: де чули вибухи та чи є прильоти

Що кажуть очільники міст

У ніч на 22 лютого російські терористи атакували міста України десятьма ударними БпЛА типу "Shahed" та протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Силами ППО було знищено вісім безпілотників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За їх даними безпілотники запустили із району Приморсько-Ахтарськ та акваторії Чорного моря.

"Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей", — йдеться у повідомленні.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, 3 БпЛА знищили захисники з ПвК "Схід". Вороже залізяччя приземлили у Кам'янському та Павлоградському районах.

"На інших територіях області було спокійно. Ніч всюди минула без атак", — написав він.

Очільник Полтавської ОВА Сергій Пронін пише, що окупанти атакували Полтавщину кількома групами БпЛА. Звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає, руйнувань також.

У Харківській та Запорізькій військовій адміністрації поки не коментували нічну атаку російських терористів.

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