Ночная атака по Украине: где слышали взрывы и есть ли прилеты

Что говорят главы городов

В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали города Украины десятью ударными БПЛА типа "Shahed" и противорадиолокационной ракетой Х-31П. Силами ПВО было уничтожено восемь беспилотников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. По их данным, беспилотники запустили из района Приморско-Ахтарск и акватории Черного моря.

"Восемь беспилотников уничтожены в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей", — говорится в сообщении.

По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, 3 БПЛА уничтожили защитники из ПВК "Восток". Вражеские железы приземлили в Каменском и Павлоградском районах.

"На других территориях области было спокойно. Ночь всюду прошла без атак", — написал он.

Глава Полтавской ОВА Сергей Пронин пишет, что оккупанты атаковали Полтавщину несколькими группами БпЛА. Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, разрушений также.

В Харьковской и Запорожской военной администрации пока не комментировали ночную атаку российских террористов.

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