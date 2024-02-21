ЗСУ засікли Starlink у росіян, і вжили "відповідних заходів", відео

Поки Ілон Маск розводить руками, українські солдати діють

З початку лютого ширитися інформація, що армія Росії використовує Starlink. Модем SpaceX на ворожій території помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Був Starlink крадений чи придбаний контрабандою, але його знищили fpv-дрони.

"Коротше, нема у окупантів старлінка. Принаймні, в зоні досяжності бійців нашої бригади", — пише командування.

На відео показно момент знищення модема SpaceX на підконтрольній ворогу території. Командування також зауважило, що вперше "впіймало" модем росіян за довгий час пошуків та поширення інформації про їх використання окупантами.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска декілька разів запевняла, що не постачає Starlink окупантам. А ті модеми, які були помічені або крадені, або куплені контрабандою. Голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що його відомство вже працює над цією проблемою. За його словами, є можливість "вимкнути" Starlink окупантам, без шкоди роботі модемам ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Маска, допомагати Україні безглуздо, витратити не виправдовують себе.