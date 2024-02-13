Вперше за майже два роки: з Авдіївки вивели деякі підрозділи, названо причину

Окупанти намагаються штурмувати місто

Вперше за майже два роки з Авдіївки на Донеччині, де тривають жорстокі бої, вивели деякі підрозділи. Йдеться про 110 ОМБр.

Військових вивели з "гарячої точки" для відпочинку та ротації. Про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю бригади Іван Сєкач у вівторок, 13 лютого, в ефірі Радіо Свобода.

"Вперше за майже два роки оборони Авдіївки 110 ОМБр, деякі наші підрозділи нарешті вивели з повноцінних боїв для відпочинку та ротації", — сказав він.

Сєкач стверджує, що до бійців ЗСУ прибуло підкріплення.

"Я не буду казати, що це за підрозділ. Нехай підрозділ сам визначає, коли оголосити, але це потужна підтримка і нам трохи спокійніше стало", — додав він.

Наразі тривають запеклі бої за місто, окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ та перерізати лінії постачання. Поки загарбники не мають достатніх можливостей, аби захопити Авдіївку, але до них кидають підкріплення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ, ймовірно, перекинули 3-ту штурмову бригаду до Авдіївки.

Також ми писали, що під час боїв за населений пункт російські війська втратили 222 танки, а всього за час повномасштабної війни — 2185 без урахування тих, що стали трофейними для ЗСУ.