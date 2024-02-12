Росія втратила не одну тисячу танків: 10% від них спалено під Авдіївкою, названо цифри

Кожен 10-й танк ворог втратив у районі Авдіївки

Російська Федерація не залишає спроб захопити Авдіївку Донецької області. Під час боїв за населений пункт російські війська втратили 222 танки, а всього за час повномасштабної війни – 2185 без урахування тих, що стали трофейними для ЗСУ.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на OSINT-аналітика Naalsio та Oryx. Таким чином, кожну десяту машину було втрачено саме в районі Авдіївки.

За радянськими нормами, на одну мотострілецьку дивізію припадало 220 танків. Нинішня Росія дотримується тих самих правил. Відповідно, виходячи з даних OSINT-аналітика Naalsio, ЗСУ знищили цілу дивізію бронетехніки. Втрати ворога склали 222 танки. Серед них Т-72, Т-80 та Т-90. У той же час втрати української армії склали 18 танків за весь період оборони Авдіївки.

Автор вважає, що величезні втрати РФ пов’язані не лише з класичною теорією про те, що ті, хто в наступі, мають утричі більше втрат, на відміну від оборонців. Втрати російських військ пов’язані з тим, що ЗСУ розгромили ворога мінами, артилерією, БПЛА, ракетами та ручними гранатометами. Як результат, якщо українська армія таки відійде від Авдіївки, то росіяни вже втратили величезну кількість сил, що не дозволить їм швидко відновитися бід уповільнення наступу.

За даними Oryx, за час повномасштабної війни Росія у війні проти України втратила 2726 танків. З них 541 стали трофеями ЗСУ, відповідно, кількість знищеної техніки дорівнює 2185 одиницям.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ, ймовірно, перекинули 3-ту штурмову бригаду до Авдіївки.