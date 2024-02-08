Мобілізація у лютому: чи можуть українцям вручати повістки по телефону і чи це законно

Нерідко повістки чоловікам залишають у дверях, поштових скриньках або телефонують, щоб повідомити про вручення

У зв’язку з продовженням воєнного стану та мобілізації, військовозобов’язаним чоловікам у лютому продовжать вручати повістки. Однак роблять це не тільки шляхом особистої передачі повідомлення, а ще й по телефону або SMS. Кожному необхідно знати, чи це законно і, чи вважається ця повістка насправді врученою.

Юрист Костянтин Гритчин детально розібрався у цьому питанні та дав відповіді на найважливіші питання щодо вручення повісток по телефону. За його словами, повідомлення про виклик у військкомат має вручати особисто в руки військовозобов’язаному.

У разі, якщо повістку чоловікові намагаються передати за допомогою SMS або через телефонний дзвінок, то в такому випадку на військовозобов’язаного не можуть скласти акт про відмову від її отримання.

"Порядок денний (залишений у поштовій скриньці (двері), виклик по телефону, вручення через родичів) не є врученим і правомірним, а тому не породжує юридичних наслідків і відповідальності, тому явка за таким порядком необов’язкова", — сказав Гритчин.

Також юрист наголосив, що військовозобов’язаний має право не приходити у військкомат доти, доки йому належним чином не вручать повістку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому можуть повторно вручити повістку в Україні. Усього є п’ять причин, з яких ТЦК роблю це.