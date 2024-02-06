Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації: до якої дати

Це вже десяте за рахунком продовження

В Україні вкотре продовжили дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Верховна Рада вже затвердила відповідні укази президента України Володимира Зеленського.

Про це у вівторок, 6 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, "за" указ №10456 про мобілізацію проголосували 335 депутатів.

"14 лютого 2024 року на 90 днів. Згідно з 13 травня 2024 року. Це було вже десяте голосування Ради за воєнний стан. Далі підписання Президентом", — написав він.

Зазначимо, що вперше воєнний стан був запроваджений 24 лютого 2022 року на 30 діб, коли Росія розв’язала повномасштабну війну. Потім його продовжили ще на 30 діб. Наступне продовження було вже на 90 діб – до 25 серпня 2022 року. А потім ще кілька разів поспіль. На цей раз це вже десяте продовження з початку повномасштабного вторгнення.

Також сьогодні Рада затвердила указ президента №10457 про продовження мобілізації. "За" проголосували" 323 депутати.

"Терміни теж: 14 лютого 2024 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року. І теж уже десяте голосування Ради", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що днем раніше Зеленський вніс до ВР законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію.