Рада поддержала продление военного положения и мобилизации: до какой даты

Єто уже десятое по счету продление

В Украине в очередной раз продлили действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Верховная Рада уже утвердила соответствующие указы президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом во вторник, 6 февраля, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, "за" указ №10456 о мобилизации проголосовали 335 депутатов.

"14 февраля 2024 года на 90 дней. Согласно 13 мая 2024 года. Это было уже десятое голосование Совета за военное положение. Далее подписание Президентом", — написал он.

Отметим, что впервые военное положение было введено 24 февраля 2022 года на 30 суток, когда Россия развязала полномасштабную войну. Затем его продлили еще на 30 суток. Следующее продление было уже на 90 суток — до 25 августа 2022 года. А затем еще несколько раз подряд. На сей раз это уже десятое продление с начала полномасштабного вторжения.

Также сегодня Рада утвердила Указ президента №10457 о продлении мобилизации. "За" проголосовали" 323 депутата.

"Сроки тоже: 14 февраля 2024 года на 90 дней. Соответственно до 13 мая 2024 года. И тоже уже десятое голосование Рады", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что днем ранее Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.