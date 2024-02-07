Мобілізацію продовжено: хто з українців отримає повістку вже у лютому

Таких категорій громадян буде декілька

В Україні знову продовжили дію загальної мобілізації. А це означає, що багато громадян продовжать отримувати повістки з військкоматів.

"Телеграф" розповідає про те, кого можуть мобілізувати в лютому 2024 року. Таких категорій громадян буде декілька.

Нагадаємо, що правила та порядок загальної мобілізації визначають такі закони та нормативно-правові акти:

"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію",

"Про військовий обов’язок та військову службу",

Постанова Кабміну № 1487 про затвердження "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Наказ № 402 Міністерства оборони про затвердження "Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

Так, мобілізації підлягають:

чоловіки у віці від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони мають військовий досвід;

наразі чоловіки у віці від 27 (а не 25, як планується) до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки у віці від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

Також добровільно долучитися до лав армії можуть чоловіки віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом, а також люди з інвалідністю і ті, хто отримував відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які спеціальності хочуть змусити до обов’язкової військової підготовки.