"Необхідно прийняти": омбудсмен різко змінив свою думку щодо законопроекту про мобілізацію

Омбудсмен каже, що документ треба ухвалити у першому читанні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який раніше розкритикував новий законопроєкт про мобілізацію, раптово змінив свою думку щодо цього.

У своєму telegram-каналі омбудсмен повідомив, що провів термінову нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, під час якої обговорили долю документа.

"В результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюся до народних депутатів", — зазначив він.

За його словами, висунуті їм зауваження залишаються чинними, але нардепи зможуть знайти способи усунути спірні моменти до того часу, як законопроєкт потрапить на друге читання.

При цьому Лубінець наголосив на "швидкому позитивному реагуванні" з боку міністра оборони.

Як повідомлялося раніше, Лубінець повідомляв, що направив до оборонного комітету Ради листа зі своїми зауваженнями щодо нового законопроєкт щодо мобілізації. Зокрема він наголошував на конфліктних моментах у положеннях про виїзд за кордон, а також у створенні електронного кабінету військовозобов’язаного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кабмін пропонує змінити у новому законопроєкті про мобілізацію.