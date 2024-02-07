"Необходимо принять": омбудсмен резко изменил свое мнение о законопроекте о мобилизации

Омбудсмен говорит, что документ надо принять в первом чтении

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который ранее раскритиковал новый законопроект о мобилизации, внезапно изменил свое мнение по этому поводу.

В своем telegram-канале омбудсмен сообщил, что провел срочное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, во время которого обсудили судьбу документа.

"В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам", — отметил он.

По его словам, выдвинутые им замечания остаются в силе, но нардепы смогут найти способы устранить спорные моменты до того времени, как законопроект попадет на второе чтение.

При этом Лубинец отметил "быстрое позитивное реагирование" со стороны министра обороны.

Как сообщалось ранее, Лубинец сообщал, что направил в оборонный комитет Рады письмо со своими замечаниями относительно нового законопроекта по мобилизации. В частности он отмечал конфликтные моменты в положениях о выезде за границу, а также в создании электронного кабинета военнообязанного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кабмин предлагает изменить в новом законопроекте о мобилизации.