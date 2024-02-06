Залишається багато питань, але...: у "Слузі народу" дали прогноз щодо голосування за законопроект про мобілізацію

Перше читання він все ж може пройти

Верховна рада України може підтримати новий законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Не дивлячись на те, що до документа ще багато питань.

Про це повідомив в етері "Телемарафону" заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв. За його словами, завтра, 7 лютого, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки збереться для обговорення законопроєкту про мобілізацію.

На ньому ухвалять рішення щодо подальшої долі документа: або рекомендуватимуть його до першого читання, або думатимуть над іншими опціями.

За словами Чернєва, якщо документ не розглядатимуть у першому читанні, то його можуть відправити на доопрацювання або зняти з розгляду. Це дасть Міністерству оборони можливість зробити новий законопроєкт.

"Я думаю, що перше читання він все ж може пройти. Але залишається ще багато питань, які можна вирішити між першим і другим читанням правками до нього. Ми бачимо, що є багато питань до законопроєкт", — наголосив Чернєв.

За його словами, також залишаються питання щодо отримання повісток в електронному кабінеті. Він наголосив, що не всі пропозиції, які ініціював Комітет, було враховано. Також з'явилися нові спірні норми, що викликають питання.

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