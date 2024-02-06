Зауважень на 9 сторінок: омбудсмен висловився про новий законопроєкт щодо мобілізації

В оновленому варіанті знову знайшли порушення Конституції України

Новий законопроєкт про мобілізацію №10449 містить багато зауважень через порушення прав та свобод громадянина. Відповідний лист від омбудсмена України вже направлено до Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України (ВРУ).

Більшість із цих зауважень вже були озвучені на Комітеті ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Оленою Колобродовою. Омбудсмен України Дмитро Лубінець у Телеграмі написав, що не так з новим законопроєктом про мобілізацію.

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Лубінець вказав на нормативний казус та інші зауваження

"Нормативний казус є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку. Тут питання у відмітках: формулювання "зняти" та "виключити" з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання", — пише Лубинець.

У новій редакції законопроєкту також йдеться про те, що військове командування матиме повноваження встановлювати тимчасове обмеження права громадянина на виїзд за кордон. Але це порушує статтю 17 Конституції. У ній йдеться про те, що Збройні сили України (ЗСУ) та будь-які інші військові формування не можуть використовуватися для обмеження прав і свобод українських громадян.

Електронний кабінет призовника

Лубінець наголосив, що норма про обов’язок реєструвати електронний кабінет військовозобов’язаного також містить порушення. Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, за відмову надавати персональні дані настає юридична відповідальність.

Омбудсмен підкреслив, що це порушує Конституцію, Закон України "Про захист персональних даних" та правові позиції Конституційного суду щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя. Тому цю норму також слід скасувати.

Раніше "Телеграф" писав, що за новим законопроєктом про мобілізацію термінову службу замінить базовий військовий вишкіл. Він розрахований на військовозобов’язаних громадян 18-24 років.