Замечаний на 9 страниц: омбудсмен высказался о новом законопроекте по мобилизации

В обновленном варианте вновь нашли нарушения Конституции Украины

Новый законопроект о мобилизации №10449 содержит много замечаний из-за нарушения прав и свобод гражданина. Соответствующее письмо от омбудсмена Украины уже направлено в Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины (ВРУ).

Большинство из этих замечаний уже были озвучены на Комитете ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Еленой Колобродовой. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в Телеграме написал, что не так с новым законопроектом о мобилизации.

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Лубинец указал на нормативный казус и другие замечания

"Нормативный казус состоит в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке. Здесь вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" из военного учета (которое указывается в военном билете) на практике становится проблемой, требующей урегулирования", ― пишет Лубинец.

В новой редакции законопроекта также говорится о том, что у военного командования будут полномочия устанавливать временное ограничение права гражданина на выезд за границу. Но это нарушает статью 17 Конституции. В ней говорится, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и любые другие военные формирования не могут использоваться для ограничения прав и свобод украинских граждан.

Электронный кабинет призывника

Лубинец подчеркнул, что норма об обязанности регистрировать электронный кабинет военнообязанного тоже содержит нарушения. Согласно новому законопроекту о мобилизации, за отказ предоставлять персональные данные наступает юридическая ответственность.

Омбудсмен подчеркнул, что это нарушает Конституцию, Закон Украины "О защите персональных данных" и правовые позиции Конституционного суда, касающиеся официального толкования права на личную и семейную жизнь. Поэтому эту норму также следует отменить.

Ранее "Телеграф" писал, что по новому законопроекту о мобилизации срочную службу заменит базовая военная подготовка. Она рассчитана на военнообязанных граждан 18-24 лет.